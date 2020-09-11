Агент Тимур Гурцкая в интервью «СЭ» высказался о трансфере полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту», а также отметил, кто из игроков может стать новым лидером «Локомотива».

— Вы сказали «не стал удерживать». Думаете, был такой вариант?

— Наверное, всегда есть возможность держать игрока до последнего. Уговорить его доиграть 10 месяцев, попытаться заманить деньгами, чтобы продлить контракт. Но это было не нужно. Было важно решение футболиста. Он хотел уехать, клуб пошел навстречу. «Аталанта» сейчас показывает самый сексуальный футбол в Европе. Любой атакующий игрок мечтает попасть в такую команду. Очень здорово, что именно так сейчас все совпало и для Миранчука, и для обоих клубов. Ну, а Кикнадзе показал остальным игрокам «Локомотива»: «Если на вас поступит хорошее предложение, клуб вас отпустит». Эту сделку Кикнадзе, повторюсь, отработал очень хорошо.

— Но где «Локомотиву» теперь найти замену лидеру за оставшийся месяц?

— Думаю, этот трансфер был согласован с Николичем. Наверное, в команде рассчитывают, что Антон Миранчук раскроется, оставшись лидером. Они на него рассчитывают и думают, что потеря в качестве не будет глобальной. Кстати, Крыховяк может подняться ближе к атаке. Возможно, зимой «Локомотив» будет кого-то искать, но вряд ли срочно сейчас. Думаю, Алексей был бы несчастен, если бы его удерживали. Тем более, знаю точно, что лично Джан Пьеро Гасперини хотел его трансфера. Так что он оказался в команде, где его ждут. Удерживать, повторюсь, было бы неправильно. (Артем Калинин)