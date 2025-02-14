Орещук — о немце Филиппе: «В самолете застудил нерв на руке. Перенес шесть операций — восстановить не смогли»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о травме экс-полузащитника бело-голубых Максимилиана Филиппа.

— Возникла у немца еще одна проблема. Зимой застудил нерв на руке. В Москве сделали три операции и столько же в Германии. Но руку не смогли восстановить. До сих пор кисть вот так висит. Представьте, как он бегает.

— Как же умудрился-то?

— В самолете. Облокотился, задремал, и все. Проснулся — руку не чувствует.

— Вас-то виноватыми не выставили?

— Нет, это не в чартере случилось. Летел «Люфтганзой» то ли в Москву, то ли в Стамбул.