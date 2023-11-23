Асхабадзе прокомментировал итоги первого круга РПЛ для «Факела»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал итоги первого круга РПЛ, лучшего для воронежцев в постсоветском этапе истории.

«Чемпионат длится весь сезон, но первый круг, конечно, можно отметить. В первую очередь, такой результат связан с системной, кропотливой и ежедневной работой всего клуба — отдельно никого не хочется выделять. Хотя нельзя не отметить самоотдачу футболистов и запредельную поддержку болельщиков «Факела». Мы не впервые ломаем какие-либо шаблоны, в плане бюджета точно — он был один из самых низких в ФНЛ, и, несмотря на это, наш клуб вышел в Премьер-лигу по спортивному принципу. Точно так же мы выстояли в прошлом сезоне и преодолели стыки», — приводит слова Асхабадзе Sport24.

После 15 туров «Факел» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).