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Сегодня, 14:12

Асхабадзе прокомментировал итоги первого круга РПЛ для «Факела»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал итоги первого круга РПЛ, лучшего для воронежцев в постсоветском этапе истории.

«Чемпионат длится весь сезон, но первый круг, конечно, можно отметить. В первую очередь, такой результат связан с системной, кропотливой и ежедневной работой всего клуба — отдельно никого не хочется выделять. Хотя нельзя не отметить самоотдачу футболистов и запредельную поддержку болельщиков «Факела». Мы не впервые ломаем какие-либо шаблоны, в плане бюджета точно — он был один из самых низких в ФНЛ, и, несмотря на это, наш клуб вышел в Премьер-лигу по спортивному принципу. Точно так же мы выстояли в прошлом сезоне и преодолели стыки», — приводит слова Асхабадзе Sport24.

После 15 туров «Факел» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).

Источник: https://sport24.ru/football/news-598481-askhabadze-takoy-rezultat-fakela-svyazan-s-sistemnoy-kropotlivoy-i-yezhednevnoy-rabotoy-vsego-kluba
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Иван Обляков

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 4
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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