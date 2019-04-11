"Асфальт у остановки был залит кровью". Очевидцы - о конфликте Гулиева с иностранцем

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос гражданину США Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта. Очевидцы сообщили, что 22-летний хавбек до крови избил американца.

- "Мерседес" Гулиева не остановился и зацепил капотом мужчину, который шел в наушниках, - приводит показания очевидцев сайт телеканата "РЕН ТВ". - Тот, в свою очередь, не предъявляя претензий, продолжил движение, не останавливаясь. Свидетели говорят, что футболист выскочил из авто и ударил человека. Потом вернулся в машину и тронулся. Однако после он увидел, что мужчина не перешел дорогу, а пошел по трамвайным путям и встал на остановку.

Футболист догнал пострадавшего и начал наносить удары ему в лицо, причем с такой силой, что асфальт у остановки был залит кровью. Окружающие подняли шум и вызвали полицию.

Позже американец написал заявление об отсутствии претензий к россиянину - тот несколько раз извинился за свое поведение и предложил оплатить визиты к врачам.

В текущем сезоне Гулиев провел 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Хавбек "Спартака" Гулиев сломал нос американцу и был доставлен в полицию