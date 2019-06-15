Артем Ребров: "Сказали, что оперированное плечо лучше, чем здоровое"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров прокомментировал свое состояние в преддверии сборов команды.

– По здоровью замечаний нет, – сказал Ребров журналистам. – Плечо, которое оперировали, говорят, лучше, чем второе, здоровое. Так что все в порядке.

– Тренироваться сразу в общей будете?

Постепенно начну тренироваться в общей группе в Тарасовке. Понятно, что бросаться сразу не нужно. На этой неделе начну тренировки. Если все будет хорошо, к сборам буду готов. Но загадывать не стоит.

– Вы снова будете играть в турнире по ходу сборов. Тяжело вкатываться в сезон через матчи?

– Зимой я не играл, потому что оперировался как раз в это время. А сейчас готовлюсь к сбору в Тарасовке. (Александр Рогулев)