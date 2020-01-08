Артем Ребров: «С каждым годом все тяжелее отвечать детям, почему зимой я все время на сборах»
Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился впечатлениями от отдыха на Бали во время паузы в чемпионате России. Также он рассказал, как семья реагирует на долгое расставание с ним во время сборов.
— С каждым годом становится все тяжелей отвечать детям: «Почему обычно папа в выходные не бывает дома, а зимой постоянно на сборах?». Я отвечаю им, что я счастливый человек, — написал Ребров. — Ведь у меня есть вы — семья и любимая работа, которая дарит мне не только удовольствие, но и возможность видеть этот мир полными красками. Ладно Екатерина (жена Реброва — прим. «СЭ»), уже привыкла. Сегодня, когда уезжал в аэропорт, мы вспоминали как она плакала первые пару лет, когда я уезжал на сборы, это была жесть, мое сердце просто разрывалось, столько было слез.
Понятно, в футбол невозможно играть всю жизнь. Но пока я буду нужен любимому делу, я буду рыть землю и добиваться своего места «под солнцем» и продлевать свое футбольное «путешествие». Наверное, повторюсь в очередной раз. Очень надеюсь, что наши с Катей дети смогут быть такими же счастливыми людьми, как мы и найдут свое любимое дело и людей вокруг себя в своих жизненных путях! А наша задача показать им сейчас как можно больше, расширив кругозор для полноценного выбора! Спасибо Бали, было очень интересно с тобой познакомиться, хоть и не сразу оценил, тебя, но ты действительно крут, но скоро сборы.
С каждым годом становится все тяжелей отвечать детям: «Почему обычно папа в выходные не бывает дома, а зимой постоянно на сборах??». Я отвечаю им, что я счастливый человек. Ведь у меня есть вы- семья и любимая работа, которая дарит мне не только удовольствие, но и возможность видеть этот мир полными красками. Ладно @katrina_rebrova уже привыкла. Сегодня когда уезжал в аэропорт, мы вспоминали как она плакала первые пару лет когда я уезжал на сборы, это была жесть, мое сердце просто разрывалось, столько было слез??? Понятно, в футбол невозможно играть всю жизнь. Но пока я буду нужен любимому делу, я буду рыть землю и добиваться своего места «под солнцем» и продлевать своё футбольное «путешествие». Наверное, повторюсь в очередной раз. Очень надеюсь что наши с Катей дети смогут быть такими же счастливыми людьми, как мы и найдут своё любимое дело и людей вокруг себя в своих жизненных путях! А наша задача показать им сейчас как можно больше, расширив кругозор для полноценного выбора! Спасибо Бали, было очень интересно с тобой познакомиться, хоть и не сразу оценил, тебя, но ты действительно крут ?, но #скоросборы #ребров32 #спартакмосква #семья #дети #любовь #мысливслух #нефилософ
35-летний вратарь в текущем сезоне провел два матча за «Спартак» во всех турнирах и пропустил три мяча.