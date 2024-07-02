Футбольный агент Прохоров: «ЦСКА второго Думбия будет тяжело найти»

Футбольный агент Артем Прохоров прокомментировал информацию о сотрудничестве московского ЦСКА с африканскими клубами.

«ЦСКА может взять футболиста из этого региона, но ему потребуется адаптация и индивидуальный подход, поэтому второго Думбия будет тяжело найти», — цитирует Metaratings.ru Прохорова.

Ранее президент «Янг Африканс» Энг Херси Саид-Янга сообщил о том, что клуб заключит партнерское соглашение с ЦСКА. Планируется, что в рамках сотрудничества тренеры из России приедут обучать и просматривать африканских игроков.