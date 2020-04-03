РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Артем Дзюба: «Тяжело без движения, но много позитива. Играем с детьми во все подряд»

21:15
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Капитан сборной России, нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как проходит его жизнь в условиях карантина. По его словам, он много проводит времени с детьми и иногда играет в футбольный симулятор.

— Чуть-чуть в FIFA поигрываю, — сказал Дзюба в эфире ТНТ. — Безумно тяжело без движения. Привык к постоянной тренировке. Но много позитива. Дома с детьми, играем во все подряд. Армия LEGO разделилась на три. У меня появилась своя, с отборными бойцами.

Призываю всех быть поответственнее. Чем быстрее уйдем на карантин и будем соблюдать правила, тем лучше. Две недели назад пошел в кино, какая-то чудачка кашляла, плевалась, что только не делала. Ей только помереть оставалось.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.

Опрос

проголосовало: 3864
Все опросы
Как можно завершить чемпионат России по футболу-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир