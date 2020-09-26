Артем Дзюба: «Рад, что его величество атакующий футбол победил»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подвел итог встречи 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (6:0).

— Артем, поздравляем с победой и хет-триком! Насколько важно было одержать сегодня такую уверенную победу после непростого матча в Екатеринбурге?

— Спасибо большое! Очень приятно. Конечно, очень важно. Тем более, мы помним, в прошлом году мы проиграли им 0:1, потом сыграли 0:0, — цитирует Дзюбу сайт «Зенита». — Какая-то недосказанность была с «Уфой», все-таки хотелось вернуть. Мы это не обсуждали, но я у себя в голове это держал. «Уфа» — неприятный соперник, очень глубоко садящийся в оборону. В прошлом году мы не смогли ее взломать. Часто говорят, и не без основания, что мы тяжело играем с такими «автобусами», и я очень рад, что его величество атакующий футбол победил. Надеюсь, я доживу до того момента, когда в нашем чемпионате будут играть в более открытый футбол — мне кажется, от этого все только выиграют.

— Вы вышли на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита» и обошли Халка и Владимира Казаченка, сравнялись с Андреем Аршавиным.

— Очень приятно обойти таких великих футболистов и догнать Андрея Сергеевича. Будем обгонять!