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Сегодня, 12:52

Агент Комличенко ответил на вопрос о возвращении футболиста в «Динамо»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Николай Комличенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Александр Клюев, агент нападающего Николая Комличенко, в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«У него заканчивается аренда в «Ростове». Есть действующий контракт с «Динамо». По всем юридическим моментам он должен вернуться в «Динамо». А что будет после — посмотрим», — сказал Клюев «СЭ».

26-летний форвард забил восемь голов и сделал три голевые передачи в 29 матчах за ростовскую команду во всех турнирах.

В сезоне-2021/22 «Ростов» занял девятое место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками.

Николай Комличенко
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
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 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
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Локомотив – Арсенал
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24.07 20:00
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Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
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 1 : 0
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П
Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

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Краснодар

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