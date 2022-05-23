Агент Комличенко ответил на вопрос о возвращении футболиста в «Динамо»

Александр Клюев, агент нападающего Николая Комличенко, в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«У него заканчивается аренда в «Ростове». Есть действующий контракт с «Динамо». По всем юридическим моментам он должен вернуться в «Динамо». А что будет после — посмотрим», — сказал Клюев «СЭ».

26-летний форвард забил восемь голов и сделал три голевые передачи в 29 матчах за ростовскую команду во всех турнирах.

В сезоне-2021/22 «Ростов» занял девятое место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками.