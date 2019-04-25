Нападающий "Зенита" Артем Дзюба подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:0), сообщает официальный Твиттер питерцев.
– Мы гнули свою линию. У них был один момент, когда Лунев спас нас, а в целом они вышли играть на ничью – восемь разрушителей, пять защитников. До этого "Динамо" играло в очень интересный, атакующий футбол, просто им реально не везло, у них было много моментов, но сегодня они вышли просто разрушать, и хорошо, что нам удалось забить. Кому посвятил гол? Старшему сыну, ему сегодня исполнилось шесть лет. На майке у меня было написано "С днем рождения, сынок", – сказал Дзюба в беседе с клубной пресс-службой.
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