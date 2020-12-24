Аршавин не готов занять пост спортивного директора «Зенита»

Бывший футболист «Зенита», директор департамента по развитию молодежного футбола Андрей Аршавин рассказал о будущем спортивного директора клуба Хавьера Рибалты.

«Собирается ли Рибалта продлевать контракт? Скорее всего, нет, чем да, — сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну на его Youtube-канале. — Он говорит, что его семье, с которой он редко видится, здесь не очень нравится».

Аршавин также ответил на вопрос, готов ли он занять должность Рибалты.

«Мне кажется, я не готов просто следующим летом вступить на эту должность. У меня не хватит ни опыта, ни знаний».

Хавьер Рибалта стал спортивным директором «Зенита» в 2018 году.