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Аршавин признался, что футболистам в Петербурге позволялось очень многое

19:34
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Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал об отношении к футболистам в период его выступлений.

«Позволялось очень многое, — сказал Аршавин в интервью программе «50 вопросов. Спорт» на PREMIER. — Все двери были открыты, все были рады нас видеть. Где-то на дорогах к нам было снисхождение. Было очень кайфово. Сейчас все намного строже — мы и сам уже не такие авантюрные».

Аршавин — трехкратный чемпион России, победитель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита».

Дополнительная информация:

https://premier.one/show/15690/season/1/video/5e2ff332389359126e6aac47dd15dee2

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