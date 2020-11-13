Актер, сценарист, один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит оценил игру российских команд в Европе.

— На футбол в этом году выбирались?

— Один раз. Сходил на матч «Локомотив» — «Атлетико». С билетами помог мой друг Герман Ткаченко.

— Ну и как впечатления?

— «Локомотив» приятно удивил. Я о счете. С точки зрения качества футбола это, пожалуй, самый спорный матч команды в Лиге чемпионов. Уже после первого тайма начали играть строго на результат. А вот против «Баварии» смотрелись достойно. С «Зальцбургом» тоже хорошо отыграли.

— «Баварию» могли и дожать.

— Самое главное — это было нетрусливо! В основном наши клубы в еврокубках играют совсем иначе.

— С чем это связано?

— Еще Аршавин когда-то говорил, что все российские тренеры очень трусливы. Я с ним полностью согласен.

— У иностранцев другой менталитет?

— Здесь уже от человека зависит. Кто-то смелый, кто-то — не очень. А наши тренеры в себе не уверены и в еврокубках постоянно перестраховываются. Работают по принципу — как бы чего не вышло. Среди них много квалифицированных специалистов. Единственное, чего им не хватает — дерзости.

— Продолжите фразу: «Отсутствие побед в еврокубках у российских команд за три тура — это...»

— Точно не катастрофа и не провал. Совсем недавно, когда «Краснодар» прошел ПАОК, мы очень радовались, что впервые у России три клуба в Лиге чемпионов. Теперь безумно огорчаемся, что нет побед. Мне кажется, надо поспокойнее. Это футбол, все бывает. Например, «Зенит» вполне мог брать три очка и у «Брюгге», и у «Лацио». Вопрос не в уровне игроков. А в ментальности. К сожалению, у нас этому моменту уделяют очень мало внимания. Мне рассказывали, с чего начал Хиддинк в сборной России.

— С чего?

— Изменил менталитет футболистов. Сказал на первом же сборе: «С Кореей я доходил до полуфинала чемпионата мира, с Австралией — до четвертьфинала. На каждой позиции в вашей команде играют футболисты сильнее. Вам некого бояться!» И ребята ему поверили. В том же «Зените» собраны классные исполнители, которые могут выдать шикарный матч. С «Брюгге» и «Лацио», да еще на своем поле, они должны играть с позиции силы. Вместо этого рассуждают так: «Повели 1:0 — все, хватит. Теперь главное — отбиться». Почему?!

— Печальная картина.

— Принцип «как бы чего не вышло» — проклятье российского футбола! У нас даже легионеры проникаются трусостью и начинают робеть перед соперником. Вот Халк никого не боялся, ему было все равно, с кем играть. А смотрю на Влашича в Роттердаме и понимаю — какой-то он прибитый. С «Зенитом» был более дерзок, хотя этот клуб посильнее, чем «Фейеноорд». Что-то с ними со всеми происходит в еврокубках. (Александр Кружков)

Полностью интервью с Ростиславом Хаитом можно прочитать — здесь