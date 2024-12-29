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Сегодня, 19:10

Аршавин назвал свою тройку лучших игроков РПЛ в 2024 году

Аршавин назвал свою тройку лучших игроков РПЛ-2024
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин
Андрей Аршавин.
Фото Global Look Press

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в комментарии «СЭ» рассказал, каких игроков РПЛ считает лучшими по итогам 2024 года.

«Одного трудно выделить. Думаю, Глушенков, Кордоба и Батраков. Первый является главным игроком «Краснодара», второй здорово играл в «Локомотиве», хорошо проявил себя в «Зените». А Батраков — открытие года», — сказал Аршавин «СЭ».

В текущем сезоне колумбийский нападающий Джон Кордоба провел 18 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил 8 мячей и оформил 5 голевых передач.

Форвард Максим Глушенков в 2024 году провел за «Зенит» 14 игр во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи. По итогам прошлого сезона на его счету 8 мячей и 21 результативный пас (лучший результат сезона в Европе) в 38 матчах за «Локомотив».

На счету 19-летнего полузащитника Алексея Батракова 11 мячей и 8 результативных передач в 23 матчах сезона-2024/25 за железнодорожников.

Ранее бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко в интервью «РБ Спорт» заявил, что считает нападающего петербуржцев Матео Кассьерру лучшим игроком РПЛ в 2024-м году.

Александр Абустин

Алексей Батраков
Андрей Аршавин
Джон Кордоба
РПЛ
Максим Глушенков
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Аршавин назвал тройку лучших команд РПЛ 2024 года

Аршавин не верит в возвращение России на международную арену в 2025 году
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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