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Сегодня, 17:40

Аршавин назвал Карпина единственным кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин может заменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Было бы интересно посмотреть на Карпина в «Спартаке»? Да. Он единственный, кто может возглавить «Спартак» сейчас. Вариант с Карпиным лежит на поверхности для красно-белых. Кто еще может-то возглавить?» — цитирует Аршавина «РБ Спорт».

Карпин ранее уже тренировал «Спартак» с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 годы. В 2017 году он возглавил «Ростов». Летом 2021 года Карпин покинул клуб, когда возглавил сборную России, но меньше года спустя вернулся к работе с ростовчанами и начал совмещать посты.

После 21 матча «Спартак» (32 очка) занимает шестое место в РПЛ. «Ростов» (30) идет девятым в турнирной таблице.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Аршавин
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
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Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
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Динамо – Спартак
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8.04 17:00
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