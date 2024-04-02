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Силкин: «У Ташаева не получилась карьера. С каждым переходом в новый клуб его уровень опускался все ниже и ниже»

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался по поводу появившейся новости о том, что российский полузащитник Александр Ташаев завершил свою игровую карьеру в 29 лет.

«Ташаев совершил ошибку, когда перешел в «Спартак». Знаю, что его позвал Роман Зобнин, они дружили. У Романа все получилось, а у Ташаева нет. Александр ушел от тренера, который в него верил. У Ташаева не получилась карьера. С каждым переходом в новый клуб его уровень опускался все ниже и ниже. Сейчас многие играют до 40 лет, а он в 29 уже завершил карьеру. Видимо, в себя не верит, поэтому и закончил с футболом», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

На протяжении своей карьеры Ташаев выступал за такие команды, как «Динамо», «Спартак», «Рубин», «Ротор» и «Аланию».

Полузащитник провел три матча за юношескую сборную России до 19 лет и семь игр — за молодежную национальную команду. Он также был включен в предварительный список сборной на чемпионат мира 2018 года, но в окончательную заявку не попал.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Ташаев
Сергей Силкин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

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Спартак

 16 1 5
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