"Арсенал" впервые в истории сыграет в еврокубках

После финала Олимп-Кубка России "Локомотив" – "Урал" в Самаре (1:0) определилась шестая команда, которая представит Россию в еврокубковом сезоне-2019/2020. Эти клубом стал "Арсенал".

Оружейники начнут выступление со второго отборочного раунда Лиги Европы. Для клуба из Тулы это первое в истории попадание в еврокубки.

Кто представит Россию в еврокубках в сезоне-2019/2020 – здесь.

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