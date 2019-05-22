20:24 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" впервые в истории сыграет в еврокубках

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После финала Олимп-Кубка России "Локомотив""Урал" в Самаре (1:0) определилась шестая команда, которая представит Россию в еврокубковом сезоне-2019/2020. Эти клубом стал "Арсенал".

Оружейники начнут выступление со второго отборочного раунда Лиги Европы. Для клуба из Тулы это первое в истории попадание в еврокубки.

Кто представит Россию в еврокубках в сезоне-2019/2020 – здесь.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Кубок России-2018/19. Финал "Локомотив" - "Урал"
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