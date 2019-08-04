16:45 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" открыл счет в матче с "Тамбовом"

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"Арсенал" открыл счет в матче 4-го тура чемпионата России с "Тамбовом".

На 13-й минуте встречи Виктор Альварес разыграл мяч из-за боковой линии инавесил на ближнюю штангу на голову Евгения Луценко, который поразил ворота Гиорги Шелии.

 

Тамбов - Арсенал Т

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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