"Арсенал" открыл счет в матче с "Тамбовом"

"Арсенал" открыл счет в матче 4-го тура чемпионата России с "Тамбовом".
На 13-й минуте встречи Виктор Альварес разыграл мяч из-за боковой линии инавесил на ближнюю штангу на голову Евгения Луценко, который поразил ворота Гиорги Шелии.
⚽ Второй мяч Евгения Луценко в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 4, 2019
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