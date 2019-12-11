«Арсенал» оштрафован из-за неработающего табло на стадионе

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 19-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Локомотив» (4:0).

— С 20-й по 28-ю минуту не работало информационное табло на стадионе в Туле. Это нарушение регламента, «Арсенал» получил штраф в размере 20 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)

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