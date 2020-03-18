«Арсенал» оштрафовали на 50 тысяч рублей за баннер с Терешковой

КДК РФС оштрафовал «Арсенал» на 50 тысяч рублей по итогам матча 22-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1).

— Во время матча болельщики тульской команды развернули баннер с изображением героя Советского Союза и первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой с надписью «Валя, ты просто космос».

— В рапорте делегата была сделана запись о том, что болельщики «Арсенала» вывесили несогласованный баннер, — цитируют «РИА «Новости» главу КДК РФС Артура Григорьянца. — Позже поступило заявление, что на противоположной трибуне был еще один баннер. За дважды несогласованный баннер «Арсенал» оштрафован на 50 тыс рублей.

Ранее Тинькофф — чемпионат России был приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 201 672 человек. Умерших — более 8 тысяч человек, выздоровевших — 82 071. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.