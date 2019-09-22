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«Арсенал» обыграл «Урал» в первенстве молодежек

12:35

«Арсенал» обыграл «Урал» в матче 10-го тура первенства молодежных команд РПЛ — 2:0. Туляки поднялись в таблице на шестое место, а «Урал» идет десятым.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

10-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:0 (0:0)

Голы: Хлусевич, 67 (1:0). Хлусевич, 82 (2:0).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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