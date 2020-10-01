«Арсенал» объявил об аренде Ломовицкого и Рассказова у «Спартака»

«Арсенал» объявил об аренде двух футболистов «Спартака» — защитника Николая Рассказова и полузащитника Александра Ломовицкого.

22-летние футболисты проведут в команде из Тулы сезон-2020/21 на правах аренды.

Напомним, что Ломовицкий уже выступал за «Арсенал» в сезоне-2019/20. Ранее Александр был отозван из «Химок», где также находился в аренде.

Рассказов будет выступать под номером «92», Ломовицкий — под номером «27».

На счету Ломовицкого 2 гола в 8 матчах за «Химки» в сезоне-2020/21, Рассказов провел 1 матч за «Спартак-2» и не отличился результативными действиями.

???С возвращением в «Арсенал», Александр!



22-летний полузащитник Александр Ломовицкий снова стал игроком красно-желтой команды.



Арендное соглашение полузащитника с ПФК «Арсенал» рассчитано до окончания сезона-2020/21. Александр будет выступать под №27. pic.twitter.com/1mSNBqf7SL — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) October 1, 2020