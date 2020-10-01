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«Арсенал» объявил об аренде Ломовицкого и Рассказова у «Спартака»

15:31
Николай Рассказов (в центре). Фото ФК «Арсенал» Тула Александр Ломовицкий. Фото ФК «Арсенал» Тула
Николай Рассказов (в центре). Фото ФК «Арсенал» Тула
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«Арсенал» объявил об аренде двух футболистов «Спартака» — защитника Николая Рассказова и полузащитника Александра Ломовицкого.

22-летние футболисты проведут в команде из Тулы сезон-2020/21 на правах аренды.

Напомним, что Ломовицкий уже выступал за «Арсенал» в сезоне-2019/20. Ранее Александр был отозван из «Химок», где также находился в аренде.

Рассказов будет выступать под номером «92», Ломовицкий — под номером «27».

На счету Ломовицкого 2 гола в 8 матчах за «Химки» в сезоне-2020/21, Рассказов провел 1 матч за «Спартак-2» и не отличился результативными действиями.

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