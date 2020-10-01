«Арсенал» объявил об аренде Ломовицкого и Рассказова у «Спартака»
«Арсенал» объявил об аренде двух футболистов «Спартака» — защитника Николая Рассказова и полузащитника Александра Ломовицкого.
22-летние футболисты проведут в команде из Тулы сезон-2020/21 на правах аренды.
Напомним, что Ломовицкий уже выступал за «Арсенал» в сезоне-2019/20. Ранее Александр был отозван из «Химок», где также находился в аренде.
Рассказов будет выступать под номером «92», Ломовицкий — под номером «27».
На счету Ломовицкого 2 гола в 8 матчах за «Химки» в сезоне-2020/21, Рассказов провел 1 матч за «Спартак-2» и не отличился результативными действиями.
???С возвращением в «Арсенал», Александр!— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) October 1, 2020
22-летний полузащитник Александр Ломовицкий снова стал игроком красно-желтой команды.
Арендное соглашение полузащитника с ПФК «Арсенал» рассчитано до окончания сезона-2020/21. Александр будет выступать под №27. pic.twitter.com/1mSNBqf7SL
??Николай, добро пожаловать в «Арсенал»!— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) October 1, 2020
Защитник Николай Рассказов будет выступать за «Арсенал» на условиях аренды.
Арендное соглашение защитника с ПФК «Арсенал» рассчитано до окончания сезона-2020/21. Николай будет выступать под №92. pic.twitter.com/lbaXe8TStP