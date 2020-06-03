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«Арсенал» объявил о продлении аренды Ломовицкого и Лесового

17:39
Александр Ломовицкий и Мачей Рыбус. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Ломовицкий и Мачей Рыбус. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Арсенал» на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с тренерским штабом и футболистами. Срок соглашений — до окончания текущего сезона, который 19 июня возобновится после паузы.

Дополнительные соглашения подписаны с главным тренером Игорем Черевченко, его помощниками Игорем Семшовым, Валерием Климовым, Михаилом Соловьем и Сергеем Кращенко.

Контракты до конца текущего чемпионата продлены с голкипером Юрием Лодыгиным, защитником Максимом Володько и полузащитниками Александром Ломовицким и Даниилом Лесовым.

Ломовицкий выступает на правах аренды из «Спартака». Лесовой принадлежит «Зениту».

Дополнительная информация:

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/pfk-arsenal-informiruet2020/

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