«Арсенал» объявил о продлении аренды Ломовицкого и Лесового
17:39
«Арсенал» на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с тренерским штабом и футболистами. Срок соглашений — до окончания текущего сезона, который 19 июня возобновится после паузы.
Дополнительные соглашения подписаны с главным тренером Игорем Черевченко, его помощниками Игорем Семшовым, Валерием Климовым, Михаилом Соловьем и Сергеем Кращенко.
Контракты до конца текущего чемпионата продлены с голкипером Юрием Лодыгиным, защитником Максимом Володько и полузащитниками Александром Ломовицким и Даниилом Лесовым.
Ломовицкий выступает на правах аренды из «Спартака». Лесовой принадлежит «Зениту».
Дополнительная информация:
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/pfk-arsenal-informiruet2020/
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