"Арсенал" на последних минутах упустил победу в матче с "Зальцбургом"

Тульский "Арсенал" в товарищеском матче сыграл вничью с австрийским "Зальцбургом" – 1:1. В компенсированное к первому тайму время "канониров" вперед вывел Ламек Банда, а паритет на 89-й минуте восстановил Эрлинг Холанд.

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"Зальцбург" – "Арсенал" – 1:1 (0:1)

Голы: Банда, 45+2 (0:1). Холанд, 89 (1:1).

"Зальцбург": Станкович, Онгене, Рамалью, Ульмер, Фаркаш, Собослои, Юнузович, Мвепу, Дака, Хван Хи Чхан, Минамино (Холанд, 46).

"Арсенал": Левашов, Григалава (Коне, 75), Комбаров, Беляев (Володько, 70), Хагуш (Аджоев, 70), Костадинов (Пантелеев, 63), Горбатенко (Ивакин, 78), Ткачев (Хлусевич, 87), Э.Кангва (Лесовой, 31), Банда (К.Кангва, 82), Тудорие (Денисов, 70).

Предупреждения: Костадинов, 57. Банда, 72. Денисов, 85. Левашов, 86.

6 июля. Зальцбург. Стадион "Ред Булл Арена".