«Арсенал» — «Локомотив»: все голы матча
«Арсенал» дома одержал разгромную победу над «Локомотивом» (4:0) в матче 19-го тура чемпионата России. Игра прошла в Туле.
На 48-й минуте матча счет открыл хавбек «Арсенала» Игорь Горбатенко, точно пробив головой после подачи полузащитника Даниила Лесового. Спустя 15 минут удвоил преимущество хозяев форвард Евгений Луценко. На 78-й минуте Луценко оформил дубль. На 83-й минуте игры окончательный счет на табло установил полузащитник Горан Чаушич.
48-я минута: гол Горбатенко
? Дебютный гол Игоря Горбатенко в текущем сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 6, 2019
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63-я минута: первый гол Луценко
? Шестой мяч Евгения Луценко в текущем розыгрыше чемпионата.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 6, 2019
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78-я минута: второй гол Луценко
?? Дубль Луценко!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 6, 2019
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83-я минута: гол Чаушича
? Горан Чаушич забивает свой второй гол в сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 6, 2019
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Команда Юрия Семина с 34 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» набрал 25 очков, опередил «Динамо» и поднялся на шестое место.
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