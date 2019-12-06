«Арсенал» дома одержал разгромную победу над «Локомотивом» (4:0) в матче 19-го тура чемпионата России. Игра прошла в Туле.

На 48-й минуте матча счет открыл хавбек «Арсенала» Игорь Горбатенко, точно пробив головой после подачи полузащитника Даниила Лесового. Спустя 15 минут удвоил преимущество хозяев форвард Евгений Луценко. На 78-й минуте Луценко оформил дубль. На 83-й минуте игры окончательный счет на табло установил полузащитник Горан Чаушич.

48-я минута: гол Горбатенко

63-я минута: первый гол Луценко

78-я минута: второй гол Луценко

83-я минута: гол Чаушича

Команда Юрия Семина с 34 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» набрал 25 очков, опередил «Динамо» и поднялся на шестое место.

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