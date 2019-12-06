РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Арсенал» — «Локомотив»: все голы матча

6 декабря 2019, 23:18
Теги:

«Арсенал» дома одержал разгромную победу над «Локомотивом» (4:0) в матче 19-го тура чемпионата России. Игра прошла в Туле.

На 48-й минуте матча счет открыл хавбек «Арсенала» Игорь Горбатенко, точно пробив головой после подачи полузащитника Даниила Лесового. Спустя 15 минут удвоил преимущество хозяев форвард Евгений Луценко. На 78-й минуте Луценко оформил дубль. На 83-й минуте игры окончательный счет на табло установил полузащитник Горан Чаушич.

48-я минута: гол Горбатенко

63-я минута: первый гол Луценко

78-я минута: второй гол Луценко

83-я минута: гол Чаушича

Команда Юрия Семина с 34 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» набрал 25 очков, опередил «Динамо» и поднялся на шестое место.

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Арсенал Т — Локомотив

Опрос

проголосовало: 5593
Все опросы
«Зенит» — зимний чемпион. А кто победит в РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир