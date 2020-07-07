«Арсенал» — «Крылья Советов»: Денисов вывел хозяев вперед
7 июля 2020, 20:40
Защитник «Арсенала» Александр Денисов открыл счет на 8-й минуте матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов». Он забил первый гол в сезоне.
«Арсенал»: Шамов, Денисов, Беляев, Довбня, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Хлусевич, Костадинов, Луценко.
«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Чичерин, Чернов, Лысцов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Попович, Глушенков.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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