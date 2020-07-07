Защитник «Арсенала» Александр Денисов открыл счет на 8-й минуте матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов». Он забил первый гол в сезоне.

«Арсенал»: Шамов, Денисов, Беляев, Довбня, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Хлусевич, Костадинов, Луценко.

«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Чичерин, Чернов, Лысцов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Попович, Глушенков.

Арсенал Т — Крылья Советов