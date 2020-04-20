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«Арсенал» и «Эвертон» интересуются Азмуном

16:33
Сердар Азмун. Фото Reuters
Сердар Азмун. Фото Reuters
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Форвард «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Англии, сообщает AreaNapoli.

По сведениям источника, 25-летним иранцем интересуются «Арсенал» и «Эвертон». Клубы готовы заплатить за нападающего 34 млн евро. Лондонский клуб надеется заменить Азмуном Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга, которые могут покинуть команду в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что иранца хотят приобрести испанские «Атлетико» и «Севилья», «Наполи», а также «Лестер» и «Вест Хэм».

В нынешнем сезоне Азмун отметился 14 голами и 7 передачами в 29 играх.

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