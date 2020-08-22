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«Арсенал» — «Динамо»: стали известны стартовые составы

16:37
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«Арсенал» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 4-го тура Тинькофф РПЛ, который начнется в 17.30 по мск. Форвард туляков Евгений Луценко выйдет на поле с первых минут против бывшего клуба. Он выступал за «Динамо» с 2016 по 2019 год.

«Арсенал»: Нигматуллин — Комбаров, Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Чаушич, Э. Кангва, К. Кангва, Ковалев, Луценко.

Запасные: Шамов, Григалава, Хагуш, Довбня, Горбатенко, Ткачев, Пантелеев, Хлусевич, Костадинов, Громыко, Аджоев, Минаев.

«Динамо»: Шунин — Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманськи, Филипп, Комличенко, Нжи.

Запас: Лещук, Плиев, Морозов, Шуньич, Терехов, Грулев, Карапузов, Москвичев, Моро, Игбун.

Арсенал Т — Динамо

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