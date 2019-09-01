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«Арсенал» — ЦСКА: Ахметов получил повреждение

18:24
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил повреждение в матче 8-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

В концовке второго тайма футболист в борьбе за мяч у углового флажка упал на газон. Ахметов держался за запястье, когда к нему подошли врачи.

Полузащитник был заменен. Уходя в подтрибунное помещение, он все еще держался за руку.

Напомним, что в этой встрече армейцы потеряли из-за повреждения еще в первом тайме полузащитника Яка Бийола.

Арсенал Т — ЦСКА

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