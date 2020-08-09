В воскресенье, 9 августа, состоится матч 1-го тура чемпионата России, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В минувшем сезоне туляки лишь раз смогли сыграть вничью с командой из Грозного. В последний раз «Арсенал» обыгрывал соперника в кубке страны в октябре 2018 года.

Следить за матчем «Арсенал» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Ахмат»