«Арсенал» — «Ахмат»: видеотрансляция матча чемпионата России
17:00
В воскресенье, 9 августа, состоится матч 1-го тура чемпионата России, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
В минувшем сезоне туляки лишь раз смогли сыграть вничью с командой из Грозного. В последний раз «Арсенал» обыгрывал соперника в кубке страны в октябре 2018 года.
Следить за матчем «Арсенал» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Ахмат»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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