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«Арсенал» — «Ахмат»: видеотрансляция матча чемпионата России

17:00
«Арсенал» на своем поле примет «Ахмат» в матче 1-го тура РПЛ. Фото ФК «Арсенал» Тула
«Арсенал» на своем поле примет «Ахмат» в матче 1-го тура РПЛ. Фото ФК «Арсенал» Тула
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В воскресенье, 9 августа, состоится матч 1-го тура чемпионата России, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В минувшем сезоне туляки лишь раз смогли сыграть вничью с командой из Грозного. В последний раз «Арсенал» обыгрывал соперника в кубке страны в октябре 2018 года.

Следить за матчем «Арсенал» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Ахмат»

Арсенал Т — Ахмат

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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