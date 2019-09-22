Ари: «Первый тайм был катастрофой, так играть нельзя»

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал, что думает о поражении от ЦСКА? (2:3) в матче 10-го тура чемпионата России.

— Что скажете о матче? Почему «Краснодар» провел два разных тайма?

— Первый тайм был катастрофой, — сказал Ари. — Мы не делали то, о чем просил нас тренер. Думаю, испытывали сложности еще и потому, что некоторые футболисты вышли в стартовом составе впервые и были не сыграны. Но во второй половине мы показали характер. И заиграли так, как и должны были. Забили дважды, перевернули ход матча. Теперь нужно готовиться к следующей игре. Мы свой потенциал знаем, просто нужно выходить на поле более сконцентрированными.

— В Швейцарии тоже не хватило концентрации?

— Да, я лично говорил с футболистами. Сказал, что так играть нельзя, что это позор для «Краснодара». То же было и в матче с ЦСКА. Во втором тайме команда отреагировала как нужно. Но разговор был жесткий.

— У вас по сути два тренера. Кто больше руководит?

— На самом деле все просто: есть главный и его помощник. Так получилось, что на матчах главный руководить не может. Забавная ситуация? Для нас нормальная. Нет никаких проблем. (Юлия Яковлева)

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей