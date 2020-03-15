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Ари: «Не хочу, чтобы чемпионат останавливали»

17:28

Нападающий «Краснодара» Ари после поражения от «Сочи» (0:2) в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России заявил, что не хочет, чтобы турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Встреча прошла на стадионе «Фишт» без зрителей.

?- Я не хочу, чтобы чемпионат останавливали. Я не знаю всех деталей, связанных с вирусом. Мне просто хочется играть", — цитирует «РИА Новости» Ари.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200315/1568634088.html

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