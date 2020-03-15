Ари: «Не хочу, чтобы чемпионат останавливали»

Нападающий «Краснодара» Ари после поражения от «Сочи» (0:2) в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России заявил, что не хочет, чтобы турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Встреча прошла на стадионе «Фишт» без зрителей.

?- Я не хочу, чтобы чемпионат останавливали. Я не знаю всех деталей, связанных с вирусом. Мне просто хочется играть", — цитирует «РИА Новости» Ари.