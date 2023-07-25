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Экс-директор «Милана» Брайда: «В Европе следят за всеми заметными игроками из России!»

Брайда заявил, что в Европе следят за всеми заметными игроками из России
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Саба Сазонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший директор «Милана» Арьедо Брайда в интервью «СЭ» рассказал, насколько пристально следят за РПЛ итальянские клубы и агенты.

— В итальянских СМИ буквально на днях проходила информация о том, что несколько клубов серии А интересуются защитником «Динамо» Сазоновым. Что скажете по этому поводу?

— Это же тот молодой парень, который выступает за сборную Грузии? Перспективный игрок, недаром же находится на карандаше у многих клубов. В этой связи не могу не вспомнить и не отметить Каху Каладзе, который выиграл с нашим «Миланом» две Лиги чемпионов. Это сегодня все в Италии восторженно говорят — и справедливо — про Кварацхелию и про его игру за «Наполи», но первым-то звездным грузином серии А был Каладзе, которого я любил как игрока и всегда уважаю как человека!

— Российский футбол находится в изоляции, если говорить об официальных международных турнирах. Насколько пристально следят за РПЛ итальянские клубы и агенты?

— Раз тот же Сазонов попал в поле зрения сразу нескольких итальянских клубов, получается, что следят. Правда, в его случае речь скорее в «засвеченности» в составе сборной Грузии. Уверяю вас, что всех заметных игроков российского чемпионата в футбольной Европе точно знают и держат в поле зрения. Во всяком случае, легионеров.

Малком и&nbsp;футболисты &laquo;Зенита&raquo;. «В Европе следят за всеми заметными игроками из России!» Интервью легендарного директора «Барсы» и «Милана»
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ФК Динамо (Москва)
ФК Милан
Арьедо Брайда
Саба Сазонов
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
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Ростов – Зенит
 - : -
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Рубин – Оренбург
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