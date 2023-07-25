Экс-директор «Милана» Брайда: «В Европе следят за всеми заметными игроками из России!»
Бывший директор «Милана» Арьедо Брайда в интервью «СЭ» рассказал, насколько пристально следят за РПЛ итальянские клубы и агенты.
— В итальянских СМИ буквально на днях проходила информация о том, что несколько клубов серии А интересуются защитником «Динамо» Сазоновым. Что скажете по этому поводу?
— Это же тот молодой парень, который выступает за сборную Грузии? Перспективный игрок, недаром же находится на карандаше у многих клубов. В этой связи не могу не вспомнить и не отметить Каху Каладзе, который выиграл с нашим «Миланом» две Лиги чемпионов. Это сегодня все в Италии восторженно говорят — и справедливо — про Кварацхелию и про его игру за «Наполи», но первым-то звездным грузином серии А был Каладзе, которого я любил как игрока и всегда уважаю как человека!
— Российский футбол находится в изоляции, если говорить об официальных международных турнирах. Насколько пристально следят за РПЛ итальянские клубы и агенты?
— Раз тот же Сазонов попал в поле зрения сразу нескольких итальянских клубов, получается, что следят. Правда, в его случае речь скорее в «засвеченности» в составе сборной Грузии. Уверяю вас, что всех заметных игроков российского чемпионата в футбольной Европе точно знают и держат в поле зрения. Во всяком случае, легионеров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1