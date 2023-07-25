Globo: агенты Карраскаля пытаются расторгнуть контракт игрока с ЦСКА

Бразильский клуб «Васко да Гама» ждет ответ от ЦСКА по поводу колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля, информирует Globo.

По данным источника, клуб намерен купить игрока этим летом. Представители футболиста пытаются договориться с ЦСКА о трансфере Карраскаля, чей контракт истекает летом 2026 года. Красно-белые не готовы отпустить его в другую команду.

Ранее сообщалось, что «Васко да Гама» сделал ЦСКА предложение по выкупу 50 процентов прав на Карраскаля. Футболист не полетел на матч армейцев против «Урала» (1:2) в первом туре РПЛ.

В сезоне-2022/23 Карраскаль провел за армейцев 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.