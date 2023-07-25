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Сегодня, 08:50

Globo: агенты Карраскаля пытаются расторгнуть контракт игрока с ЦСКА

Виктория Кравченко
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Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бразильский клуб «Васко да Гама» ждет ответ от ЦСКА по поводу колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля, информирует Globo.

По данным источника, клуб намерен купить игрока этим летом. Представители футболиста пытаются договориться с ЦСКА о трансфере Карраскаля, чей контракт истекает летом 2026 года. Красно-белые не готовы отпустить его в другую команду.

Ранее сообщалось, что «Васко да Гама» сделал ЦСКА предложение по выкупу 50 процентов прав на Карраскаля. Футболист не полетел на матч армейцев против «Урала» (1:2) в первом туре РПЛ.

В сезоне-2022/23 Карраскаль провел за армейцев 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

«Карраскаль — конь, который гуляет сам по себе. Либо он примет требования Федотова, либо его продадут». Грушевский — о Суперкубке и трансферах ЦСКА

Хорхе Карраскаль
ФК Васко да Гама
ФК ЦСКА (Москва)
7
2
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
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П
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 1
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