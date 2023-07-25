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Сегодня, 09:15

Экс-директор «Милана» Брайда: «В «Зените» работают грамотные люди, а Семака я помню еще игроком»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший директор «Милана» Арьедо Брайда в интервью «СЭ» поделился мнением о большом интересе к бразильцам «Зенита».

— Сейчас имеется большой спрос на бразильцев из «Зенита». Может ли кто-то из них, на ваш взгляд, оказаться в ближайшее время в серии А?

— Сильно сомневаюсь. У клубов серии А просто нет таких денег, чтобы купить бразильцев из «Зенита» и платить им высокие зарплаты. Это скорее варианты для Англии или Саудовской Аравии. Ну или для самой Бразилии, откуда родом эти ребята. А вообще, как я вижу, «Зенит» грамотно подбирает бразильцев. Вот они недавно взяли защитника Ренана, а это ведь новая звездочка бразильского, а значит, и мирового футбола. В «Зените» работают грамотные люди, в том числе и главный тренер. Не пересекался с Семаком лично, но помню его как отменного футболиста сборной России. Ну, а если он год за годом выигрывает титулы как главный тренер «Зенита», то выходит, что Семак хорош и в этом качестве.

Малком и&nbsp;футболисты &laquo;Зенита&raquo;. «В Европе следят за всеми заметными игроками из России!» Интервью легендарного директора «Барсы» и «Милана»
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Милан
Арьедо Брайда
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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