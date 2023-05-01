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Сегодня, 18:01

«Алания» — «Арсенал»: судьи не наказывают выпрашивающих карточки

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
Фото photo.khl.ru
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На 3-й минуте матча 29-го тура первой лиги «Алания» — «Арсенал» (2:1) арбитр Иван Сиденков ошибочно не вынес два предупреждения игрокам обеих команд. Он не наказал владикавказца, сфолившего на Джордже Деспотовиче, — за сам фол. А к футболисту гостей не применил дисциплинарную санкцию за выпрашивание желтой карточки для соперника.

Скриншот трансляции.

По моим данным, судьям РПЛ (а Сиденков относится к этой категории) недавно были еще раз даны инструкции — наказывать просящих. Выходит, либо инструкции даны невнятно, либо инструктор не в состоянии заставить подчиненных выполнять свои требования.

Похожих эпизодов, когда арбитры не наказывают футболистов за такое неспортивное поведение, в чемпионате России хватает. В основном к таким жестам прибегают иностранные игроки.

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Арсенал (Тула)
Иван Сиденков
2
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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 - : -
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Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Зенит – Спартак
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

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Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

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