«Алания» — «Арсенал»: судьи не наказывают выпрашивающих карточки

На 3-й минуте матча 29-го тура первой лиги «Алания» — «Арсенал» (2:1) арбитр Иван Сиденков ошибочно не вынес два предупреждения игрокам обеих команд. Он не наказал владикавказца, сфолившего на Джордже Деспотовиче, — за сам фол. А к футболисту гостей не применил дисциплинарную санкцию за выпрашивание желтой карточки для соперника.

Скриншот трансляции.

По моим данным, судьям РПЛ (а Сиденков относится к этой категории) недавно были еще раз даны инструкции — наказывать просящих. Выходит, либо инструкции даны невнятно, либо инструктор не в состоянии заставить подчиненных выполнять свои требования.

Похожих эпизодов, когда арбитры не наказывают футболистов за такое неспортивное поведение, в чемпионате России хватает. В основном к таким жестам прибегают иностранные игроки.