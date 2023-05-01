Дмитрий Сенников: «В следующем сезоне «Локомотив» может бороться с «Зенитом»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в интервью «РБ Спорт» ответил на вопрос о перспективах московской команды в следующем сезоне. После 25 туров текущего чемпионата красно-зеленые занимают 10-е место в РПЛ

— Может ли «Локомотив» в следующем сезоне претендовать на призовые места?

— «Локомотив» может в следующем сезоне бороться с «Зенитом».

— Дзюба — лучший нападающий РПЛ на данный момент?

— Лучший нападающий находится в «Зените» — это Малком. Конечно, мало, кому удавалось забить 8 мячей, как Дзюбе. Понятно, что Малком сейчас 4 забил «Крыльям». Результат Дзюбы впечатляющий, он пришел и сразу стал забивать. Артем входит в топ-3 нападающих чемпионата России.

В 8 матчах РПЛ за «Локомотив» Дзюба забил 8 мячей. Малком лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 22 голами.