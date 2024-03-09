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9 марта, 15:06

Агент Медведева считает, что голкиперу рано завершать карьеру

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Андрей Талаев прокомментировал будущее вратаря Никиты Медведева в «Ростове». 29-летний футболист получает мало игровой практики.

«Переговоры с «Ростовом» по поводу нового контракта не начались. Может, у Кафанова и есть решение насчет Никиты, но, возможно, у клуба — пока нет. Может ли Медведев оказаться в другом клубе? Здесь два варианта: либо другой клуб, либо же завершение карьеры. Но я думаю, что завершать еще рано. Он еще поиграет. Учитывая то, как Никита провел зимние сборы, любая команда с удовольствием захочет видеть его у себя», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Медведев провел 7 матчей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-medvedeva-zavershat-kar-eru-nikite-rano-on-eshhe-poigraet/
Никита Медведев
ФК Ростов
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 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
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 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
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9
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12
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