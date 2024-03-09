Агент Медведева считает, что голкиперу рано завершать карьеру

Футбольный агент Андрей Талаев прокомментировал будущее вратаря Никиты Медведева в «Ростове». 29-летний футболист получает мало игровой практики.

«Переговоры с «Ростовом» по поводу нового контракта не начались. Может, у Кафанова и есть решение насчет Никиты, но, возможно, у клуба — пока нет. Может ли Медведев оказаться в другом клубе? Здесь два варианта: либо другой клуб, либо же завершение карьеры. Но я думаю, что завершать еще рано. Он еще поиграет. Учитывая то, как Никита провел зимние сборы, любая команда с удовольствием захочет видеть его у себя», — цитирует агента «РБ Спорт».