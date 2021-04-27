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Карпин и футболисты «Ростова» вакцинировались от коронавируса

13:19
Валерий Карпин вакцинировался от коронавируса. Фото ФК Ростов
Валерий Карпин вакцинировался от коронавируса. Фото ФК Ростов
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, тренер по физической подготовке Луис Мартинес, ряд футболистов и персонал сделали первый укол российской вакциной от коронавируса «Спутник V», информирует сайт клуба.

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче в рамках 28-го тура чемпионата России команда сыграет с «Тамбовом».

Напомним, в настоящее время в РФ зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора под названием «Эпиваккорона», вакцина «Ковивак», созданная Центром им. М. П. Чумакова РАН, а также «Спутник Лайт».

Отличие последней заключается в том, что она — облегченный вариант препарата «Спутник V», состоит только из одного компонента и требует только одной прививки вместо двух.

Дополнительная информация:

https://www.fc-rostov.ru/press/news/14412

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