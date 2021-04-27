Карпин и футболисты «Ростова» вакцинировались от коронавируса

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, тренер по физической подготовке Луис Мартинес, ряд футболистов и персонал сделали первый укол российской вакциной от коронавируса «Спутник V», информирует сайт клуба.

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче в рамках 28-го тура чемпионата России команда сыграет с «Тамбовом».

Напомним, в настоящее время в РФ зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора под названием «Эпиваккорона», вакцина «Ковивак», созданная Центром им. М. П. Чумакова РАН, а также «Спутник Лайт».

Отличие последней заключается в том, что она — облегченный вариант препарата «Спутник V», состоит только из одного компонента и требует только одной прививки вместо двух.