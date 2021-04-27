Карпин и футболисты «Ростова» вакцинировались от коронавируса
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, тренер по физической подготовке Луис Мартинес, ряд футболистов и персонал сделали первый укол российской вакциной от коронавируса «Спутник V», информирует сайт клуба.
«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче в рамках 28-го тура чемпионата России команда сыграет с «Тамбовом».
Напомним, в настоящее время в РФ зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора под названием «Эпиваккорона», вакцина «Ковивак», созданная Центром им. М. П. Чумакова РАН, а также «Спутник Лайт».
Отличие последней заключается в том, что она — облегченный вариант препарата «Спутник V», состоит только из одного компонента и требует только одной прививки вместо двух.
Главный тренер нашего клуба Валерий Карпин и футболисты «Ростова» вакцинировались от COVID-19 ?— Football Club Rostov (@rostovfc) April 27, 2021
Сегодня главный тренер Валерий Карпин, тренер по физической подготовке Луис Мартинес, ряд футболистов и персонал сделали первый укол российским препаратом «Спутник V». pic.twitter.com/qbEy9ysgdt
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