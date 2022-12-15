Мостовой объяснил, может ли «Спартак» усилиться кем-то из защитников сборной Марокко

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой порассуждал на тему того, могут ли защитники сборной Марокко усилить линию обороны «Спартака».

«Вариант, что «Спартак» усилится кем-то из игроков сборной Марокко, — невозможен. К нам никто не едет и не поедет. За исключением каких-то агентских дел. Игроки сборной Марокко многие играют в Европе в хороших командах», — сказал Мостовой Metaratings.ru.

Сборная Марокко дошла до полуфинала ЧМ-2022, где проиграла Франции со счетом 0:2. Всего на этом турнире команда пропустила три мяча.

17 декабря сборная Марокко сыграет против Хорватии в матче за третье место ЧМ-2022. Начало — в 18.00 мск.