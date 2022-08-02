Кавазашвили: «Максименко с удовольствием возьмет любая команда РПЛ»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос, стоит ли вратарю Александру Максименко уходить из московского клуба.

— В прошлом году Максименко был в такой ситуации. Селихов тоже тогда заиграл в основном составе, но после этого он «сломался» и Максименко снова стал играть. На данном этапе советовать я ему ничего не могу, потому что он настоящий воспитанник «Спартака» и думаю, что он не захочет никуда уходить. Наверное, Максименко останется в команде. Но если он не будет играть год, то тогда задумается об уходе. Сейчас пока нет.

— Смог бы Максименко при желании трудоустроиться в РПЛ? Был бы на него спрос?

— Еще как! Он за последнее время стал все лучше и лучше выступать. Без ошибок играет, показывает очень солидную и спокойную игру в воротах. Выбор места на линии, выход на верховые мячи — эти пробелы прошлых лет он исключил из своей практики. И это очень здорово. Его с удовольствием возьмет любая команда РПЛ, — цитирует Кавазашвили «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне Максименко пока не сыграл ни одной минуты. Контракт голкипера со столичным клубом рассчитан до лета 2025 года.