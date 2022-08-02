Шишкин оценил результаты «Спартака» на старте сезона

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин оценил результаты команды на старте нового сезона РПЛ.

«Можно отметить, безусловно, неплохой старт «Спартака» в сезоне, однако, пока рано петь дифирамбы и тренеру, и команде. Надо смотреть на дистанцию. Пока и сильных соперников-то не было, на которых действительно можно проверить уровень. Так что все впереди.

Победа над «Оренбургом» получилась очень уверенной, а все потому, что команда вышла не «спустя рукава» — это было видно. Быстрые два мяча повлияли на исход игры, потому что при 2:0 такой команде как «Оренбург» уже тяжело было сопротивляться. А «Спартак», что очень важно, при счете 2:0 не стал останавливаться, гнул свою линию, создавал моменты и заслуженно победил», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками в 3 матчах.