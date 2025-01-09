Веденеев считает, что если вернуть пиво на стадионы, качество футбола будет не так волновать

Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев поделился своими мыслями о том, на что в российском футболе надо сделать акцент в наступившем 2025 году.

— В плане ожиданий от наступившего года, надо разделять РПЛ и весь остальной футбол в стране. В элите играет около ста русских игроков, далеко не все они основные, многие «на подхвате». А ведь есть еще Первая лига, Вторая, разные региональные турниры, откуда, по идее, должно идти пополнение наверх, а оно не идет. Но надеюсь, что начнут возрождать массовый футбол, строить площадки и стадионы. Чтобы им было тепло и комфортно смотреть футбол, чтобы не дуло, чтобы дождь не капал, чтобы можно было поесть без очередей, может быть, пива выпить. И тогда качество футбола не будет так сильно волновать, потому что оно снижается. Но люди при хороших условиях попрут на стадионы.

— Как на «Газпром Арене»?

— Да, но только так должно быть везде, даже на маленьких стадионах. Раз мы играем зимой, то пусть людям хотя бы было тепло, — сказал Угаров «РБ Спорт».

Вторая часть сезона РПЛ начнется 28 февраля.