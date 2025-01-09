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Сегодня, 16:40

Веденеев считает, что если вернуть пиво на стадионы, качество футбола будет не так волновать

Камила Абдурахманова
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Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев поделился своими мыслями о том, на что в российском футболе надо сделать акцент в наступившем 2025 году.

— В плане ожиданий от наступившего года, надо разделять РПЛ и весь остальной футбол в стране. В элите играет около ста русских игроков, далеко не все они основные, многие «на подхвате». А ведь есть еще Первая лига, Вторая, разные региональные турниры, откуда, по идее, должно идти пополнение наверх, а оно не идет. Но надеюсь, что начнут возрождать массовый футбол, строить площадки и стадионы. Чтобы им было тепло и комфортно смотреть футбол, чтобы не дуло, чтобы дождь не капал, чтобы можно было поесть без очередей, может быть, пива выпить. И тогда качество футбола не будет так сильно волновать, потому что оно снижается. Но люди при хороших условиях попрут на стадионы.

— Как на «Газпром Арене»?

— Да, но только так должно быть везде, даже на маленьких стадионах. Раз мы играем зимой, то пусть людям хотя бы было тепло, — сказал Угаров «РБ Спорт».

Вторая часть сезона РПЛ начнется 28 февраля.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
Сергей Веденеев
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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