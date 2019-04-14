"Анжи" сыграет в желтой форме в матче с "Зенитом". Питерцы – в лазурном

"Зенит" сыграет в лазурной форме в матче 23-го тура чемпионата России против "Анжи", информирует официальный Твиттер питерцев. Махачкалинцы выйдут на поле в желтых цветах. Встреча пройдет сегодня, 14 апреля, начало – в 16.30 (мск).
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками. "Анжи" с 19 очками располагается на 15-й строчке.
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Сегодня играем в лазурном! 👕 #ЗенитАнжи pic.twitter.com/oKAJVIN3xb– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 14 апреля 2019 г.
В Санкт-Петербурге сыграем в жёлтой форме 💛#ЗенитАнжи pic.twitter.com/1atxV5NWuw– ФК "Анжи" (@fc_anji) 14 апреля 2019 г.
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