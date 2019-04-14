"Анжи" сыграет в желтой форме в матче с "Зенитом". Питерцы – в лазурном

"Зенит" сыграет в лазурной форме в матче 23-го тура чемпионата России против "Анжи", информирует официальный Твиттер питерцев. Махачкалинцы выйдут на поле в желтых цветах. Встреча пройдет сегодня, 14 апреля, начало – в 16.30 (мск).

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками. "Анжи" с 19 очками располагается на 15-й строчке.

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