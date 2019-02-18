15:47 | Футбол — РПЛ

"Анжи" работает в тренировочном центре "Ессентуки Арена"

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"Анжи" продолжает подготовку к возобновлению сезона чемпионата России в тренировочном центре "Ессентуки Арена", сообщает официальный Твиттер махачкалинской команды.

Во время чемпионата мира 2018 года в этом центре базировалась сборная Нигерии.

 

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