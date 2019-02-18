"Анжи" работает в тренировочном центре "Ессентуки Арена"

"Анжи" продолжает подготовку к возобновлению сезона чемпионата России в тренировочном центре "Ессентуки Арена", сообщает официальный Твиттер махачкалинской команды.
Во время чемпионата мира 2018 года в этом центре базировалась сборная Нигерии.
#АнжиНаСборах продолжает подготовку к сезону. С сегодняшнего дня команда работает в тренировочном центре "Ессентуки Арена", где во время #ЧМ2018 базировалась сборная Нигерии @thenff pic.twitter.com/n6zegKHjQH– ФК "Анжи" (@fc_anji) 18 февраля 2019 г.
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