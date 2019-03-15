"Анжи" - "Крылья Советов": Дюпин и Самедов сыграют с первых минут

Стали известны составы на матч 20-го тура премьер-лиги между "Анжи" и "Крыльями Советов". С первых минут встречу начнут голкипер махачкалинского клуба Юрий Дюпин и хавбек самарской команды Александр Самедов.

Состав "Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Белов, Калошин, Кацаев, Гиголаев, Гайдаров, Закиров, Долгов, Понсе.

Состав "Крыльев": Рыжиков, Шишкин, Полуяхтов, Бурлак, Зотов, Самарджич, Самедов, Джано, Тимофеев, Корниленко, Канунников.

"Анжи" занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. "Крылья" с 21 баллом располагаются на 13-й строчке.

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