Антон Шунин: «Могли выиграть с более крупный счетом»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата России отметил, что к судье нет претензий по игре.

— Впечатления отличные, — сказал Шунин. — Мы взяли три очка на выезде у сильного соперника. Понимали до матча, что у него непростой график и много и это может сыграть нам в плюс. Так и получилось. Было более чем достаточно моментов для реализации. Моли выиграть с более крупным счетом. Но самое главное не крупный счет, а три очка.

— В этой встрече было много стыков. Как оцените судейство?

— Я не хочу о нем говорить. Надо эти моменты разбирать отдельно. На поле может показаться одно, а на самом деле после повтора все может быть по-другому. У меня не отложилось в голове, что в каких-то моментах судья ошибся. Это касается нашей половины поля. А что было на чужой половине поля не могу комментировать, так как находится далеко. Возможно, вы что-то видели, но я ничего не заметил. Самое главное — результат, которого мы добились. Как бы кто ни судил, есть счет на табло и он для нас положительный. (Елена Григорьевская)