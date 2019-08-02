17:48 | Футбол — РПЛ

Антон Миранчук восстановился и может сыграть с "Крыльями Советов"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед завтрашним матчем 4-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" заявил, что полузащитник Антон Миранчук восстановился после травмы. 23-летний хавбек пропустил игру 3-го тура против ЦСКА (0:1).

– Да, Миранчук сможет сыграть, – приводит РБК слова Семина.

"СЭ" проведет трансляцию матча "Крылья Советов" – "Локомотив". Встреча состоится в субботу, 3 августа, начало – в 16.30.

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https://sportrbc.ru/news/5d44319e9a794708208f1562

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