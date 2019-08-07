Антон Миранчук считает, что не готов стать лидером в раздевалке "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук во время прямого эфира Instagram-аккаунта движения болельщиков железнодорожников "Объединенный юг" рассказал про роль лидера в раздевалке команды.

– После ухода Тарасова и Михалика нет сейчас определенного лидера в команде. Вижу ли в себе лидерские задатки? Пока не представляю, что могу подготовить важную речь в раздевалке, – сказал Антон Миранчук на встрече с фанатами "Локомотива".

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